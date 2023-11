Lotta alla povertà, tornano le giornate della Colletta alimentare

Torna sabato 18 novembre l’appuntamento con la Giornata nazionale della Colletta alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione banco alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi del Banco. Tra queste, figurano diversi sodalizi attivi nel comprensorio vibonese. In più di 11.000 supermercati in tutta Italia, oltre 140.000 volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Tutti gli alimenti donati saranno distribuiti alle 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1.700.000 persone. Sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito Colletta banco alimentare. La Colletta, gesto con il quale la Fondazione banco alimentare aderisce alla Giornata mondiale dei poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione nazionale italiana società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere sociali e il Lions club international. (Ansa)

LEGGI ANCHE: “Città attiva”: «Dall’elisoccorso ai posti letto allo Jazzolino, Vibo non viene considerata»

Don Varone alla guida della parrocchia di Vibo Marina, la Pro loco: «Benvenuto»

Reddito di cittadinanza, Calabrese: «Daremo risposte ai 15mila beneficiari»