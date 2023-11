Dieci anni di Giocolandia’s band, a Nicotera il compleanno dell’orchestra dei bimbi

Dieci anni di Giocolandia’s band. L’orchestra nata all’interno della scuola dell’infanzia di Nicotera “Giocolandia”, diretta da Donato Arcuri ed Ester Rascaglia, celebra questo particolare anniversario. Per l’occasione è stato organizzato nel chiostro di palazzo “Convento” l’evento “Suona con noi” dove cinquanta giovani che frequentano, o che hanno frequentato la scuola, si sono esibiti. Tanti gli spettacoli che nel corso degli anni la band ha realizzato. Quelli che hanno raccolto più successo sono “Indiana orff e i fantastici 5″, “Viaggio intorno al mondo” e “The evolution of music” ,repertorio antico e moderno, classificandosi al primo posto nella categoria “gruppi” al contest “La melodia dello sviluppo” indetto dal Ministero delle infrastrutture e terza al “Concorso internazionale giovani musicisti – città di Paola“. Sempre attenta al mondo che la circonda e vicina ai bambini meno fortunati, la band ha realizzato anche dei video musicali per sostenere campagne di sensibilizzazione contro l’odio e la guerra. La scorsa estate si è fatta promotrice del raduno di tutte le società sportive che operano nel territorio di Nicotera e Limbadi. Il 7 dicembre dello scorso anno una delegazione del Ministero ha organizzato a Nicotera la premiazione della band in un evento straordinario, trasmesso in diretta streaming.

