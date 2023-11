Vibo, lavori al serbatoio della Sorical: la città rischia interruzioni dell’acqua

“A causa di lavori di manutenzione al serbatoio sopraelvato Sorical, si potrebbero avere riduzioni e/o interruzioni improvvise dell’erogazione idrica a partire dalle ore 10:00 di martedì 14 novembre 2023 e fino alla fine dei lavori, previsti nella stessa giornata”. E’ quanto fa sapere il Comune di Vibo Valentia. Le aree e vie interessate dall’eventuale disservizio saranno le seguenti: quartiere di Moderata Durant, comprese le aree prospicienti la Ss 18 (Eurospin, annunziata, Coop); quartiere Feudotto, Sacra famiglia e anche quartiere Affaccio comprese le aree tra via Olivarella, viale Giovanni XXIII, comando provinciale dei Vigili del fuoco, case popolari e viale affaccio (zona Conservatorio); aree comprese tra via Lacquari, via Papa Giovanni Paolo II, via Cesare Pavese e via Bitonto; aree comprese tra via Alassandro Manzoni (Comando polizia stradale, Biblioteca comunale) e via Pasquale De Maria.

LEGGI ANCHE: Mileto, acqua torbida dalle tubature: i cittadini di San Giovanni si rivolgono al prefetto – Video