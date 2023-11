Mileto, acqua torbida dalle tubature: i cittadini di San Giovanni si rivolgono al prefetto – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Clamorosa iniziativa da parte dei cittadini di San Giovanni di Mileto; da settimane dai rubinetti delle loro case fuoriesce acqua di colore giallastro e da qui la lettera, con tanto di raccolta di firme, con cui denunciano alle autorità competenti la presenza nella rete idrica comunale di acqua non conforme ai parametri di legge. La missiva è indirizzata al sindaco Salvatore Fortunato Giordano e, per conoscenza, al prefetto di Vibo Valentia Giovanni Paolo Grieco, al commissario straordinario dell’Asp provinciale Antonio Battistini e alla nostra testata. «Con la presente – si legge nella lettera regolarmente protocollata in Comune – denunciamo la grave situazione di anti-igienicità idrica che, ormai da tempo, perdura nelle nostre case. L’acqua che scorre dai rubinetti è torbida, di colore giallastro e numerosi cittadini hanno dovuto ricorrere a cure mediche per sopravvenute patologie enteriche e dermatologiche (certificazioni sanitarie disponibili). Dopo numerose segnalazioni verbali fatte agli organi preposti di codesto Comune senza per questo giungere alla risoluzione del problema – si aggiunge – siamo stati costretti a rivolgerci, a nostre spese, ad un laboratorio privato per le analisi delle acque. Il risultato delle analisi, che si allega in copia, evidenzia, appunto, la grave situazione di acqua non conforme, sia sotto il profilo chimico-fisico che microbiologico». La lettera di denuncia si conclude chiedendo al Comune, pertanto, «di intervenire urgentemente per la risoluzione della problematica sopra descritta». Il risultato delle analisi effettuate a proprie spese dai cittadini di San Giovanni recita, nello specifico, «che il campione non risulta conforme né dal punto di vista chimico – elevata torbidità, elevata conducibilità e concentrazione di manganese superiore ai limiti di riferimento – né dal punto di vista microbiologico con presenza di coliformi ed enterococchi intestinali».

