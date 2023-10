Perdita d’acqua all’Affaccio, il Movimento civico vibonese: «Intervento tempestivo grazie alla nostra segnalazione»

In merito alla vicenda dalla copiosa perdita d’acqua nel quartiere Affaccio, il Movimento civico vibonese plaude il Comune per la tempestività dell’intervento: «Ciò – afferma il responsabile Viviano Falbo – è stato possibile anche grazie al nostro intervento che ha messo in evidenza una grave discrepanza tra amministrazione e i quartieri di Vibo». Ecco perché, «come descritto nel nostro programma, crediamo nella costituzione dei comitati di quartiere. Solo chi risiede in questa o quella porzione di città conosce le problematiche e può aiutare l’amministrazione ad intervenire. In questo caso, nel quartiere Affaccio, grazie alla nostra segnalazione, i lavori per la riparazione sono iniziati. Saremo presenti e continueremo a denunciare qualsiasi problematica e inadempienza dell’amministrazione. Siamo e saremo a difesa del nostro territorio».

