Mileto, tutto pronto per il convegno sui nuovi bandi regionali

Tutto pronto, a Mileto, per il convegno organizzato dall’amministrazione comunale per illustrare alla popolazione i nuovi bandi predisposti dalla Regione Calabria per sostenere gli investimenti e lo sviluppo delle attività produttive del territorio. Si tratta dell’opportunità data alle imprese di attingere a finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti che esprimano innovazione e competitività in alcuni ambiti quali produttività, turismo, marketing territoriale ed altri segmenti merceologici. Tre, nello specifico, i bandi sul tavolo, per un totale di 37,5mln di euro di dotazione finanziaria, a valere sui fondi europei della Programmazione unitaria 21-27, pensati per sostenere investimenti nel settore produttivo al fine di favorire la transizione energetica, l’ammodernamento, la transizione tecnologica e ambientale. L’incontro è programmato per domani 15 novembre, a partire dalle 17.30, all’interno della Casa della Cultura situata nei pressi della villa comunale. Esso, dopo i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, prevede gli interventi dell’assessore regionale allo Sviluppo e agli Attrattori sociali, Rosario Varí, del presidente di Confindustria Vibo Valentia, Rocco Colacchio, del responsabile della Adf Strategies di Milano, Antonio di Fraia, del direttore amministrativo di Advisor and Planning Perugia, Massimo Cera, e del titolare della MC Marketing and Communications, Giuseppe Lombardi. Il convegno sui nuovi bandi predisposti dalla Regione Calabria, in programma mercoledì prossimo nella cittadina normanna, sarà moderato dall’assessore comunale Francesco Ciccone.

