Vibo, tutela della pubblica incolumità: la Provincia vara il Piano neve

La Provincia di Vibo Valentia ha varato il Piano neve che contempla una serie di disposizioni per gli automobilisti finalizzate a evitare, o quanto meno ridurre sensibilmente, i rischi per l’incolumità e la possibilità di incidenti causati dall’asfalto reso viscido dalle avverse condizioni atmosferiche, soprattutto di ghiaccio, in particolare nelle zone dell’entroterra montano. Il documento è dettato anche dalla necessità di evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve. Pertanto, l’ente guidato dal presidente Corrado L’Andolina, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, ha ritenuto di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite dallo stesso, l’obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo. Tutti i veicoli a motore, dunque, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024 transitano sulle tratte delle strade provinciali, opportunamente segnalate con la cartellonistica stradale di “obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo”, prevalentemente montane e collinari di seguito elencate, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Le zone con le relative strade provinciali interessate

Zona 1: Sp 1 Angitola-Fossa del Lupo, Sp 37 (Trivio Santa Croce-Ponte Feliciano), Sp 38 (Montesoro-Filadelfia), Sp 45 (Ponte Angitola-Polia), Sp 46 (Pietre Bianche-Monterosso), Sp 47 (Angitola-San Nicola da Crissa), Sp 48 (Capistrano-Nicastrello), Sp 49 (Polia-Santa Croce), Sp 52 (ex Ss 110-Capistrano), Sp 54 (Filogaso-San Nicola da Crissa).

Zona 3: Sp 17 (Bivio Mesiano-Tropea), Sp 17 (Bivio Spilinga-Zungri), SP 23 (Nicotera -Joppolo-Panaia); Sp 24 (Torre Abate Michele-Joppolo), Sp 25 (Joppolo-Monte Poro), Sp 26 (Coccorino-Monte Poro).

Zona 5: Sp 2 (Simbario-Cardinale), Sp 8: (Innesto Sp 58-SP. 71), Sp 42 (Ponte Bruca-Simbario-SP Galiano-Muri), Sp 43 (Ex SS 110-Brognaturo-Lacina), Sp 44 (Ex SS 110-Colle Morrone), Sp 50 (Vallelonga-Ex Ss 110), Sp 51 (Vallelonga-San Nicola da Crissa), Sp 53 (Vazzano-Vallelonga), Sp 59 (Ciano-Potarne), Sp 60 (Vazzano-Pizzoni-Ariola), Sp 61 (Sorianello), Sp 70 (Prolungamento Ciano-Ariola), Sp 71 (Gerocarne-Ariola), Sp 73 (SP 65-Soriano).

ZONA 6: Sp 94 (ex Ss 501), SP 96 (ex Ss 536), Sp 9 (Mongiana-Faggio del Re), Sp 58 (Dasà-Arena- ex SS.110), Sp 62 (Dinami-Monsoreto), Sp 68 (Variante di Dasà), Sp 69 (Variante di Ciano), Sp 72 (Acquaro-Piani), Sp 75 (Nardodipace – ex Ss 110), Sp 76 (Nardodipace-Santo Todaro). Inoltre, nel periodo in cui vige l’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23 del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento Unece, muniti del previsto marchio di omologazione. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

