Mileto, al via le celebrazioni per la Giornata contro la violenza sulle donne

Mileto si prepara a celebrare l’annuale “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. L’iniziativa, in programma domani 25 novembre a partire dalle ore 16, viene promossa dal Centro antiviolenza “Le Foglie di Dafne” di Vibo Valentia, con la collaborazione del Comune di Mileto. Il tutto prenderà il via con un flash mob all’interno della centrale villa comunale intitolata a padre Raffaele De Lorenzo . Subito dopo i presenti si trasferiranno nella vicina sala consiliare di palazzo dei normanni, per partecipare a un incontro a cui interverranno specialisti e professionisti del settore, con approfondimenti sul tema. Per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento sono scesi in campo lo stesso sindaco Salvatore Fortunato Giordano, coadiuvato dagli assessori Elisa Galloro e Francesco Ciccone, e l’associazione culturale “Accademia Milesia”. Quest’ultima, nello specifico, darà il suo prezioso contributo con l’allestimento di una mostra di foto e cartoline d’epoca, incentrata sulla figura femminile nel tempo e sui diversi aspetti della vita sociale e lavorativa. Fattiva anche la collaborazione del Cantiere musicale internazionale diretto dal maestro Roberto Giordano, che omaggerà tutte le donne vittime di violenza con l’esecuzione di alcuni brani eseguiti da giovani allieve del corso di canto diretto dalla maestra Caterina Francese. «Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori dell’evento – per emozionarsi attraverso delle testimonianze reali, per non dimenticare e per ricevere informazioni. Si parlerà di violenza assistita e di assistenza legale alle donne che decidono di denunciare. Inoltre, l’associata dell’Accademia Milesia, Roberta Ruffa, ricorderà la marchesa Clelia Romano Pellicano, nel centenario della sua morte. Nobildonna colta e illuminata – aggiungono – ebbe a cuore i problemi delle lavoratrici calabresi, in particolare quelle di Gioiosa Ionica, dove visse a lungo e si prodigò per migliorarne le condizioni socio-economiche. Ricordata come la suffragetta di Calabria partecipò nel 1909 a Londra al Primo Congresso Internazionale femminile per il voto alle donne. Si potrà apprezzare la sensibilità dell’animo della marchesa – concludono – attraverso la voce di Dolores Mazzeo che leggerà alcuni brani dei suoi numerosi scritti».

