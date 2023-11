Vibo si prepara a “Vini gagliardi” l’edizione invernale di “Vicoli diVini” targata Saturnalia

Lo storico Palazzo Gagliardi

Si chiamerà “Vini gagliardi” l’edizione invernale dello storico evento Vicoli diVini organizzato da Saturnalia Aps con la collaborazione di Feed it, patrocinato dal Comune di Vibo Valentia e sostenuto dal Gal Terre Vibonesi. L’appuntamento ormai consolidato dell’estate cambia format ma non l’idea originaria e diventa uno spin-off che presenterà al pubblico dei wine lovers un doppio appuntamento per approfondire la conoscenza del vino calabrese, nelle varie declinazioni dei territori e dei consorzi vitivinicoli, e focalizzare l’attenzione sull’enoturismo, ormai diventato occasione per innescare economia attorno ad un settore diventato riferimento per la produzione agricola regionale. «Oggi più che mai emerge in maniera netta il lavoro degli imprenditori del vino in Calabria, protagonisti nel panorama nazionale e sempre più concentrati sulla qualità e sulle strategie di marketing per affermare il proprio brand fuori regione e nel resto del mondo – dichiara la direttrice dell’evento Rosella Ruggiero -. I vini in degustazione saranno un’occasione unica per i winelover per scoprire tanta varietà di vitigni regionali, espressione tipica del territorio e della varietà di clima, dei terreni che vanno dalle coste a ridosso delle spiagge, fino in montagna sulle alture del Pollino». Il 6 dicembre alle ore 18:00 una masterclass presso il 501 Hotel – curata dalla giornalista di La Repubblica, Lara Loreti, e il sommelier Michele Ruperto – proporrà un viaggio tra i vitigni autoctoni calabresi, scoprendone peculiarità e unicità, offrendo uno sguardo sulle sfide dell’enoturismo in Calabria. Il 9 dicembre, invece, a partire dalle ore 19:00 sarà la location di Palazzo Gagliardi, storico edificio nel cuore della città di Vibo Valentia, ad accogliere i banchi d’assaggio delle cantine regionali e dei consorzi con la novità di questa edizione che apre per la prima volta alla presenza di alcune cantine più rappresentative del panorama vitivinicolo italiano.

“Vini gagliardi” sarà un’edizione speciale che vuole evidenziare i successi della viticoltura calabrese per la prima volta insieme ad altre cantine provenienti da tutta Italia. «Il Comune di Vibo Valentia – ha aggiunto il sindaco Maria Limardo – sostiene in maniera convinta e fattiva una manifestazione alla quale tiene particolarmente, un evento che da sempre rappresenta un punto qualificante dell’offerta culturale e attrattiva della nostra città. Il patrocinio dell’ente si concretizza nel mettere a disposizione degli organizzatori tutto quanto il necessario affinché, anche in una versione invernale, Vicoli diVini possa confermarsi quello straordinario momento di condivisione, spensieratezza e svago anche in questa inedita versione natalizia che siamo certi riscontrerà l’approvazione dei cittadini e di quanti vorranno giungere da fuori nella nostra splendida Vibo Valentia». «Oggi il vino rappresenta in Italia un motore importante perchè fa muovere non solo l’economia di quel settore ma aiuta in maniera forte anche il territorio. Questo sta accadendo in Calabria e anche in provincia di Vibo – ha sottolineato il presidente del Gal delle terre Vibonesi, Vitaliano Papillo – ed è giusto sostenere chi si occupa di vino e chi organizza eventi intorno a questo settore. Vicoli diVini per Vibo Valentia rappresenta l’evento per eccellenza che mette al centro il vino che diventa l’elemento per raccontare e promuovere il territorio nella sua interezza. La partecipazione a questo evento assume particolare valore in questo anno perchè abbiamo supportato in maniera forte l’inizio del cammino per raggiungere la prima Doc della provincia di Vibo caratterizzandola su due vitigni in particolare Magliocco Canino e Zibibbo».

