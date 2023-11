A Serra convegni e laboratori per la “Giornata dedicata alla sicurezza stradale”

Anas società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, in collaborazione con la Prefettura di Vibo Valentia, la Polizia stradale, la Croce Rossa Italiana e i Vigili del fuoco, ha organizzato la Giornata dedicata alla sicurezza stradale per martedì 28 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, a Serra San Bruno. Durante l’evento, nel convegno a Palazzo Chimirri verranno approfonditi i temi dell’educazione stradale, l’incidentalità giovanile (dati statistici, aspetti psicologici, sicurezza dei veicoli e strade) con testimonianze dirette di familiari di vittime di incidenti stradali. Nella seconda parte dell’evento, presso la sede del Parco Naturale Regionale delle Serre, in via Via Santa Rosellina, 2 Serra San Bruno, gli studenti potranno partecipare ai laboratori a loro dedicati proposti dalla Polizia stradale da Anas, Croce Rossa e Vigili del fuoco. Il personale Anas presenterà i mezzi utilizzati per la manutenzione stradale e mostrerà come si effettua il monitoraggio delle infrastrutture con l’utilizzo del drone. durante la manifestazione sono previsti gli interventi di Francesco Caporaso, responsabile struttura territoriale Anas Calabria, del prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Greco, Antonio De Tommaso, comandante sezione Polizia stradale di Vibo Valentia, Bruna Marsili, responsabile per Anas “Eroi sulla strada. In Viaggio con Nico” e una rappresentanza del “Comitato 25 giugno”.

LEGGI ANCHE: A Vibo il corso sulla sicurezza stradale della Polizia ai dipendenti di Poste Italiane

Vibo, tutela della pubblica incolumità: la Provincia vara il Piano neve