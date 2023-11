Approda nel porto di Vibo Marina una “nave corsara” francese

La “Etoile du Roy” è una fedele riproduzione di una fregata inglese del 1745. È la seconda nave tradizionale francese per dimensioni. Viene utilizzata come location per manifestazioni di vario genere

Uno spettacolo unico, che evoca i tempi leggendari dei corsari del 18° secolo facendo rivivere con la mente i racconti di Salgari. L’Etoile du Roy è la replica di una fregata inglese del XVIII secolo, una nave leggendaria il cui primo modello venne costruito nel 1745. Questa incredibile fregata corsara francese é approdata nel porto di Vibo Marina nella giornata del 24 novembre proveniente da Malta, cercando un porto sicuro a causa delle avverse condizioni meteo-marine di questi ultimi giorni e ormeggiando presso il pontile turistico “Marina Carmelo”. Questo vascello, lungo 47 metri e dotato di tre alberi, fa immergere nella storia per un viaggio nel tempo, all’epoca delle guerre fra le potenze europee dell’epoca. I corsari erano autorizzati ad attaccare, in tempo di guerra, qualsiasi nave battente bandiera di stati nemici, soprattutto le sue merci, grazie alla lettera di marca trasmessa dal Re, mentre i pirati attaccavano qualunque nave, lavoravano solo “per conto proprio”. L’Etoile du Roy venne costruita nel 1997 ed ha iniziato la sua vita in televisione prima di essere acquistata dall’operatore crocieristico francese Etoile Marine ed è oggi la seconda nave tradizionale francese per dimensioni. Rappresenta una delle grandi presenze nei raduni marittimi di tutta Europa. I suoi venti cannoni, identici a quelli d’epoca, vengono animati dai nove membri dell’equipaggio durante le feste marittime. La nave viene di solito utilizzata come location per convegni, buffet, cocktail, cene e anche matrimoni grazie a una capienza di circa 350 persone. La Etoile du Roy ha lasciato il porto di Vibo Marina il pomeriggio del 27 novembre con rotta verso Napoli.

