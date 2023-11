Vibo, allagamenti nella frazione di Vena Superiore, Colelli: «Disattenzione di chi amministra»

Anche se la pioggia non è stata particolarmente intensa, è bastata una normale precipitazione – tipicamente invernale e di qualche ora – a provocare disagi nella frazione di Vena Superiore. Così, i residenti di alcune vie della frazione del capoluogo, si sono ritrovati alle prese con allagamenti che, in alcuni casi, hanno reso inagibili le vie di accesso ad alcune abitazioni. “Se il degrado e l’abbandono sono visibili e palesi nel centro città, la questione delle frazioni è molto più nascosta ma degradata allo stesso tempo” è stato il commento del segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli, a seguito dei disagi. “Vene, Triparni, Piscopio, aree marine in generale, – ha osservato – sono vittime della disattenzione di chi amministra questo territorio. La narrazione di questa amministrazione di centro destra si scontra con la drammatica realtà, di una città dove anche una piccola pioggia pregiudica la normale quotidianità di chi ci vive, e dove anche la semplice pulitura delle grate viene posta come un’impresa ciclopica che l’amministrazione non può sostenere. Il fallimento dell’amministrazione Limardo passa anche da queste piccole cose. Le frazioni che rinascono….solo nella romanzata fantasia di qualcuno”.

