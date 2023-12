Mileto, due giorni di eventi per il centenario della morte del vescovo Morabito

Sarà commemorato con una due giorni di interessanti eventi religioso-culturali il centesimo anniversario della morte del vescovo di Mileto, monsignor Giuseppe Morabito. L’illuminato presule ha guidato la diocesi calabrese più vasta dell’epoca dal 1899 al 1922, lasciando tracce indelebili del suo operato religioso, socio-assistenziale e culturale. Fu lui, tra l’altro, a gestire e affrontare le terribili fasi dei terremoti del 1905, 1907 e 1908, divenendo un apostolo eccezionale e andando personalmente incontro ai bisogni dei fedeli della diocesi che si trovava a servire. La sua morte risale al 3 dicembre 1923, avvenuta all’interno della baracca vescovile che aveva fatto costruire all’indomani dell’evento sismico del 1905 e in cui ha continuato a vivere fino alla fine dei suoi giorni, gravemente ammalato. Le commemorazioni per il centenario della sua dipartita terrena inizieranno sabato 2 dicembre con un apposito convegno in programma alle ore 16 nel salone del seminario vescovile intitolato al vescovo Vincenzo De Chiara. All’incontro, dopo i saluti del decano del capitolo della cattedrale don Bruno Cannatelli, interverranno l’archivista Concettina Di Bella (nota biografica), il direttore dell’Archivio storico diocesano monsignor Filippo Ramondino (Monsignor Morabito e il “prete operario”) e lo storico Giovanni Russo (Monsignor Morabito e i miracoli della carità: gli orfanotrofi di Polistena). Concluderà i lavori l’attuale vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Al termine del convegno si darà spazio alla musica classica, con il concerto del noto pianista Roberto Giordano, nell’occasione accompagnato dall’orchestra del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretta dal maestro Paolo Carbone. L’appuntamento sinfonico è previsto alle 18.30 nella basilica cattedrale e proporrà un programma interamente dedicato a Beethoven, con la Sinfonia n. 1 Op. 21 e il Concerto per Pianoforte e Orchestra n. 3 Op. 37. Le commemorazioni per il centenario della morte del vescovo Morabito proseguiranno domenica 3 dicembre, alle ore 17, con una messa di suffragio che sarà presieduta dallo stesso monsignor Nostro nella chiesa madre della prima diocesi di rito latino del meridione d’Italia. Nell’occasione sarà anche allestita una mostra documentario-fotografica in ricordo del compianto presule, curata dall’associazione culturale “Accademia Milesia” nella cappella patronale intitolata a San Nicola di Bari, situata nella navata destra dell’imponente edificio sacro.

