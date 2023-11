Ministero della Cultura, al via i cantieri per salvare le chiese del Vibonese: ecco quali

Il Ministero della Cultura apre nuovi cantieri in diverse località del Vibonese, mettendo a disposizione fondi per circa due milioni di euro. Il Segretariato regionale diretto da Maria Mallemace, infatti, in qualità di soggetto attuatore esterno ha nei giorni scorsi ridato nuovo impulso e vigore a una serie di attesi interventi riguardanti il miglioramento della sicurezza sismica di alcuni importanti monumenti storici ubicati sul territorio provinciale, che risultavano ancora in una fase di valutazione progettuale. Il tutto dopo aver avviato nei mesi scorsi una necessaria attività di ricognizione e verifica delle risorse assegnate. Gli interventi di restauro e messa in sicurezza riguarderanno, nello specifico, i complessi ecclesiastici “Maria Santissima della Cattolica” di Mileto, “Immacolata Concezione” di Nicotera e “San Francesco di Assisi” di Tropea. Attività che si sommano a quelli di restauro conservativo già conclusi a metà del corrente anno per la chiesa della Michelizia di Tropea.

La chiesa dell’Immacolata di Nicotera Marina

Nel caso del settecentesco santuario mariano ubicato nella cittadina normanna, i lavori sono ripartiti nei giorni scorsi con un fondo assegnato di 150 mila euro, necessari a preservare e a riportare agli antichi splendori il campanile e l’intero edificio sacro. Il progetto dovrebbe essere portato a termine entro la fine dell’anno in corso. Per quanto riguarda gli altri due plessi ecclesiastici, invece, «grazie all’impegno ed alla disponibilità del personale tecnico assegnato al Segretariato – si spiega – si è provveduto alla nomina di un Rup con competenze specifiche che ha predisposto documenti di indirizzo alla progettazione per il successivo affidamento di incarico di progettazione. Si stima di poter acquisire i due livelli di progettazione per entrambi gli interventi entro la fine del mese di dicembre, per poter avviare, dopo le prescritte autorizzazione, le procedure di gara per l’affidamento dei lavori entro il primo bimestre 2024».

L’intervento attinente alla chiesa dell’Immacolata di Nicotera – per un totale di 700 mila euro – è mirato a migliorare la capacità di resistenza ai terremoti, attraverso la riduzione della vulnerabilità sismica. Il progetto, nello specifico, dovrà garantire la compatibilità degli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali. Stesse le finalità prefissate per i lavori riguardanti il complesso francescano ubicato nel centro storico di Tropea, il cui importo complessivo è di 1.100.000,00 euro. Il santuario della Cattolica di Mileto è stato costruito, all’indomani del terremoto del 1783 e dell’abbandono dell’antico sito normanno, nel centro storico della nuova città. Nei primi anni l’edificio sacro è stato utilizzato anche da cattedrale, in attesa della costruzione della nuova chiesa madre della diocesi. Di grande interesse storico risultano anche le altre due chiese interessate dagli interventi. Quella francescana di Tropea, tra l’altro, allo stato risulta addirittura inagibile e, pertanto, inibita al pubblico. Da qui l’urgenza di portare a compimento le necessarie attività progettuali per preservarle e riconsegnarle alle comunità di fedeli.

