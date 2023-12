Ricadi, celebrata la messa di Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco

Nella chiesa parrocchiale di San Zaccaria a Ricadi, lunedì si sono svolti i solenni festeggiamenti di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, celebrati dal parroco don Francesco Sicari. All’evento hanno preso parte gli amministratori comunali di Ricadi e di Spilinga; gli agenti della Polizia municipale, il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Cozzo e i Vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi, insieme al capo distaccamento Francesco Papaianni. Tra i fedeli, anche una rappresentanza degli studenti dell’Istituto comprensivo statale di Ricadi. Nel corso dell’omelia, don Sicari ha narrato la vita di Santa Barbara, soffermandosi sul martirio della donna avvenuto a colpi di spada con la decapitazione a cura del padre Dioscoro, geloso morbosamente della bellezza della figlia.

Dinamiche che per il parroco «richiamano la triste attualità, caratterizzata dal femminicidio e dalla violenza sulle donne». Una sottolineatura per «esprimere ferma condanna di questi delitti che continuano ad allungare l’elenco delle nuove martiri dei tempi di oggi». Don Sicari ha poi richiamato il «prezioso ruolo che svolgono i Vigili del fuoco», sottolineando la «responsabilità di tutti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente». Infine, partendo dalla preghiera dei Vigili del fuoco, nel punto in cui si recita che “Arde nei nostri petti perpetua la fiamma del sacrificio”, il parroco ha invitato i presenti, soprattutto i ragazzi, spronandoli a riscoprire questa dimensione che «sembra scomparsa dal vocabolario della vita, quando si vuole tutto e subito, senza alcuno sforzo o sacrificio». Al termine delle celebrazioni don Sicari ha benedetto i mezzi di soccorso presenti sul sagrato della chiesa e gli stessi Vigili del fuoco.

