Ricadi, arriva il “Pass rosa” per mamme e neogenitori residenti nel comune

A partire da oggi, 1 dicembre, nel comune di Ricadi sarà attivo il “Pass rosa”, un permesso che disciplina la sosta all’interno di aree segnate da una cartellonistica ad hoc, destinato alle donne in dolce attesa e alle mamme con bambini piccoli. Con l’approvazione all’unanimità del regolamento apposito, avvenuta nell’ultimo Consiglio comunale, «si offre l’opportunità di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi da loro più frequentati – hanno fatto sapere gli amministratori – e dove trovare un posto auto, alle volte, può essere problematico. Quest’iniziativa, si pone come segno di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie con pargoli al seguito». Il “Pass rosa” potrà essere richiesto da tutte le donne in stato di gravidanza e dai neogenitori, residenti nel comune di Ricadi, con bambini di età non superiore ai 2 anni. Il provvedimento specifico consente di sostare gratuitamente negli stalli denominati “Parcheggio rosa”. Il pass potrà essere richiesto presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ricadi, previa compilazione di un apposito modulo che sarà possibile ritirare presso lo stresso Ufficio.

LEGGI ANCHE: Ricadi, i piccoli studenti protagonisti della Festa dell’albero a Santa Domenica

Ricadi: al museo paleontologico si parlerà dell’acqua, linfa vitale da proteggere

Canone fognatura e depurazione a Ricadi, il Tar boccia il ricorso degli operatori turistici

“Protagonisti rossoblù”, sport e inclusione sociale nel progetto dedicato a 130 bambini vibonesi