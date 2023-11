Ricadi: al museo paleontologico si parlerà dell’acqua, linfa vitale da proteggere

Tutto pronto per giovedì 30 novembre alle ore 17:00, al museo paleontologico “MuRi” di Santa Domenica di Ricadi dove si svolgerà il convegno dal titolo “Acqua: linfa vitale, bene da proteggere”. Un appuntamento organizzato dal direttore del museo civico “MuRi” di Ricadi Vincenzo Calzona, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’International Inner Wheel – Distretto 211 Italia Club Tropea, il circolo Legambiente di Ricadi e dall’Unitre di Tropea. All’incontro, cui prenderanno parte anche la presidente Inner Club di Tropea Romania Marzolo e il sindaco di Ricadi Nicola Antonio Tripodi, si parlerà di “Acqua che crea – continuità di insediamenti umani nel territorio del Poro” con l’archeologa Maria Teresa Iannelli. Altro elemento centrale del dibattito sarà “La centrale idroelettrica della fiumara Ruffa, tra passato e futuro”, a cura dell’architetto Vincenzo Calzona. Infine, il dibattito si chiuderà sul tema “Acqua, criticità e prospettive”, affrontato dal presidente del circolo Legambiente di Ricadi Franco Saragò.

