X Factor, la vibonese Sarafine vince l’edizione 2023 del talent show

Da Vibo Valentia all’Unical, da Bruxelles alla finale della XFActor Arena a Assago: è la vibonese Sara Sorrenti, in arte Sarafine la vincitrice dell’edizione 2023 di XFactor, il celebre reality che premia i migliori cantanti esordienti. Dalle audition al palco della serata finale, un percorso netto che l’ha vista arrivare all’ultimo appuntamento al cospetto dei giudici Ambra, Fedez e Dargen D’Amico (orfani del Morgan squalificato). A benedire la sua vittoria, un parterre di grandi ospiti capitanato dal re della musica pop italiana, quel Gianni Morandi che gli anni non sembrano scalfire. La classifica finale recita Maria Tomba al quarto posto, Il Solito Dandy al gradino più basso del podio e gli Stunt Pilots che si fermano al secondo posto, dietro la grandissima cantante e producer di Vibo Valentia. La gara della giovane artista è stata tutta in crescendo, un mix di emozioni in chiave elettronica sapientemente curati da Fedez e da tutto il team di autori e produttori che l’ha affiancata nonostante, come ammesso dallo stesso giudice qualche tempo fa, “in realtà Sarafine fa tutto da sola e lo fa alla grande”. CONTINUA A LEGGERE QUI: X Factor, la calabrese Sarafine vince l’edizione 2023 del talent show

