Scuola di polizia, a Vibo si avvia a conclusione il 223° corso per aspiranti agenti

Mattinata di grande orgoglio ed emozioni quella andata in scena alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato. Il questore, Cristiano Tatarelli ha infatti proceduto alla consegna degli alamari agli allievi agenti del 223esimo corso di formazione, alla presenza, oltre che del direttore della scuola, di numerosi familiari dei corsisti. Al riguardo, venerdì 15 dicembre, alle ore 10.30, gli agenti in prova presteranno giuramento alla Repubblica prima di raggiungere le sedi di destinazione. Con la chiusura del percorso, la struttura vibonese si conferma centro formativo d’eccellenza per la formazione del personale della Polizia di Stato. Dopo l’emergenza Covid, è stato il primo corso svolto senza restrizioni.

È stato suddiviso in tre moduli per una durata di sei mesi. Gli allievi durante il corso si sono cimentati nello studio di materie teoriche – quali diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamenti delle forze di polizia, immigrazione, codice della strada; tecniche – quali tecniche operative, armi e tiro, il sistema di indagine delle forze di polizia, difesa personale, guida sicura; nonché informatiche. Si tratta di un percorso formativo attuale ed in linea con i principi di modernità e con l’apertura al cambiamento suggerito anche dagli scenari internazionali, con grande attenzione al tema dell’immigrazione e del pronto intervento. Questo concorso non era riservato a coloro che avevano svolto il servizio di leva, ma aperto a tutti. Proprio nelle scorse settimane, la scuola ha ospitato anche un corso per la qualificazione di operatore cyber, alta specializzazione destinata alla Polizia postale. L’appuntamento ha coinvolto agenti provenienti da diverse parti d’Italia.

