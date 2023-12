Paravati, grande successo per l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale

il vescovo Attilio Nostro (Foto Luca Dimasi)

È stata suggellata con il classico taglio del nastro e il significativo rito di benedizione l’apertura della “Casa di Babbo Natale”, allestita a Paravati all’interno della scuola per l’infanzia di via Trieste, situata nei pressi della chiesa matrice dedicata a Maria Santissima degli Angeli e dell’oratorio parrocchiale intitolato alla Serva di Dio Natuzza Evolo. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato centinaia di persone, tra cui molti genitori con figli al seguito, desiderose di visitare la dimora di Santa Claus realizzata anche quest’anno dall’associazione Onlus “Michele Turco”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Mileto. All’evento sono stati presenti anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e gli stessi familiari del 19enne a cui è intitolata la realtà organizzatrice di terzo settore, sorta all’indomani della sua morte improvvisa, causata da problemi cardiaci e avvenuta nel 2020.

Da quei frangenti di immenso dolore per familiari, amici e tutta la comunità di Paravati, tante le iniziative sociali portate a compimento a suo nome a beneficio del territorio comunale, e non solo. Tra i momenti più commoventi della serata di apertura della dimora di Santa Claus, quello in cui sono state lanciate in cielo decine di lanterne luminose, proprio in ricordo del giovane Michele. In occasione della cerimonia inaugurale, la Casa di Babbo Natale è stata letteralmente presa d’assalto da interi nuclei familiari, provenienti anche da altri comuni del Vibonese, i quali hanno potuto partecipare anche a una tombolata e ad assistere a musica e karaoke sotto la guida di Luca Petrolo. Spazio anche ai piccoli, con la presenza di un laboratorio per la creazione di letterine per Babbo Natale e di un servizio “Truccabimbi”, oltre a stand gastronomici in cui i presenti hanno potuto gustare zeppole, ciambelle, panini e bibite calde. La Casa di Babbo Natale ritornerà ad essere visitabile gratuitamente al pubblico domenica 17 dicembre. In questo caso sono previsti anche spettacoli di baby dance, mascotte e elfo show con l’offerta gratuita di zucchero filato e palloncini per tutti i bambini. Nel corso di queste festività natalizie, altre aperture sono programmate nei giorni 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio [GUARDA LE FOTO IN BASSO]