Vibo: scuole chiuse anche domani per mancanza d’acqua

Anche domani le scuole di Vibo Valentia resteranno chiuse. Lo comunica il sindaco Maria Limardo sulla sua pagina Facebook. «Proseguono i lavori di Sorical ma non è ancora garantita la corretta erogazione del flusso idrico», spiega. «Sono pertanto costretta ad emettere una nuova ordinanza di chiusura delle scuole. La situazione dovrebbe normalizzarsi nella tarda mattinata di domani. Sorical si scusa con la Città per i disagi non dipendenti da sua volontà. Personalmente ringrazio quanti stanno lavorando al buio e al freddo per garantire il servizio», conclude il primo cittadino che nel pomeriggio aveva comunicato una nuova rottura sulla condotta dell’acquedotto Alaco con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua.

Vibo, rotta una condotta dell’Alaco: il sindaco chiude le scuole