Vibo ancora senz’acqua, una nuova rottura si è verificata sulla condotta dell’Alaco

Al momento il sindaco non ha emesso alcun provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì: «Le squadre della Sorical sul posto per riparare il danno»

Maria Limardo

«Purtroppo nonostante la precedente comunicazione c’è stata una nuova rottura sulla condotta dell’acquedotto Alaco. e di conseguenza l’erogazione dell’acqua è stata interrotta nuovamente». La comunicazione arriva dal sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo che annuncia nuovi disagi. «Le squadre della Sorical sono già sul posto per effettuare la sostituzione di un tratto di condotta particolarmente ammalorata – si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook-. Il flusso idrico per Vibo è stato interrotto per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza». Al momento il sindaco non ha emesso alcun provvedimento di chiusura delle scuole per mercoledì, che a causa della mancata di erogazione dell’acqua sono rimaste chiuse per la giornata odierna, martedì 12 dicembre. Sull’evolversi della situazione il sindaco precisa, inoltre, che terrà informata la cittadinanza. Vi terremo costantemente aggiornati» assicura.

