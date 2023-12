Zaccanopoli, bovini vaganti da giorni: i residenti si appellano alle autorità

La presenza di bovini che vagano incustoditi da diversi giorni sta interessando anche il centro abitato di Zaccanopoli e la preoccupazione tra i residenti cresce. Anche se finora nessun automobilista o pedone ha subito danni, il timore è che qualche animale possa causare qualche sinistro stradale a quanti percorrono specialmente la principale via di accesso al paese da Zungri. I bovini in questione, sprovvisti di marcatura auricolare, secondo alcuni residenti che da tempo denunciano quanto sta accadendo, proverrebbero dalla vicina Zungri dove, non molto tempo fa per lo stesso fenomeno il sindaco Franco Galati ha emesso un’ordinanza, con i primi provvedimenti, proprio a tutela dell’incolumità pubblica. La piccola mandria in questione, composta da circa una decina di capi di bestiame, secondo alcuni zaccanopolesi «si muove liberamente, passando dai terreni limitrofi alle case, spesso occupando la strada anche in tratti pericolosi e a ridosso di curve. Gli animali – denunciano i residenti -, vagano in questo stato da giorni e non risulta siano stati assunti provvedimenti da parte delle autorità. Il fenomeno del pascolo libero e incontrollato non è nuovo e riguarda pure cavalli e pecore che, finora – sottolineano -, si sono limitati a danneggiare colture agrarie nelle campagne soprastanti il paese, determinando anche l’abbandono di numerosi terreni».

Ma i problemi nono si limitano alla periferia, anzi: «Di recente si assiste alla presenza bovina fin dentro il paese, – dichiarano alcuni cittadini – con l’aumento dei relativi rischi per la popolazione e gli utenti della strada. È un fenomeno, quello degli animali vaganti, soprattutto dei bovini, che interessa numerose aree della Calabria. Appare evidente come alla diffusione del fenomeno sia collegata la sua percepita sottovalutazione da parte delle autorità, che dovrebbero invece esercitare una più energica azione di contrasto, procedendo al sequestro degli animali e alla repressione del fenomeno». Quel che si augurano i residenti, è che la faccenda possa avere «al più presto una soluzione, prima che fatti spiacevoli avvengano a discapito degli stessi animali e di noi residenti che, al calare della sera e con i banchi di nebbia, non siamo in grado più di distinguere il ciglio della strada dalla linea centrale, figuriamoci riuscire ad avvistare per tempo o schivare una mucca che sbuca all’improvviso senza impattare contro o, peggio, finire in qualche scarpata».

