Bovini vaganti a Cessaniti, il commissario Raimondo assume provvedimenti

Con un avviso rivolto ai cittadini, il commissario prefettizio Sergio Raimondo, alla guida del Comune di Cessaniti dopo le dimissioni del sindaco Francesco Mazzeo, ha invitato i proprietari di animali vagati a provvedere al ricovero e cura degli stessi. In provincia di Vibo Valentia e nel comune di Cessaniti – spiega il commissario nell’ordinanza – si registra la presenza di bovini vaganti, spesso sprovvisti di marchi auricolari e pertanto ufficialmente senza proprietario. Tale circostanza «costituisce un rilevante pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, poiché gli animali si aggirano nei pressi dei centri abitati e lungo le arterie stradali urbane ed extraurbane, occupando terreni abbattendo le relative recinzioni danneggiando le colture». Inoltre, la presenza «di un così elevato numero di bovini di provenienza ignota che vagano incustoditi nel territorio comunale costituisce anche un grave problema di sanità veterinaria, poiché trattasi di capi non sottoposti alle profilassi previste per legge e, pertanto, possibile veicolo di malattie trasmissibili ad altri animali e, attraverso la pratica illecita della macellazione clandestina, anche all’uomo». In caso di mancata osservanza, il commissario Raimondo anticipa che si procederà con l’ausilio di personale dell’Asp di Vibo, presso cui è presente un servizio veterinario specializzato per la cattura dei bovini, all’identificazione e all’accertamento sanitario. «Nei casi in cui si individui il proprietario degli animali vaganti, questi sarà tenuto al pagamento degli oneri per le attività di cattura, identificazione e ricovero e per gli accertamenti sanitari effettuati, nonché alle sanzioni previste dalla normativa vigente».

