Pannaconi, completati i lavori per la creazione di un’area fitness e una zona pc-nic

È stata completata la riconversione di un’area degradata, sita in una delle zone più belle di Pannaconi, frazione di Cessaniti. I lavori, che hanno portato alla creazione di un’area fitness e una zona pc-nic, sono stati resi possibili grazie a due finanziamenti. Il primo di 48mila euro da parte della Regione Calabria, il secondo di 28 mila euro da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del consiglio dei ministri – Terza linea di intervento (Misura M5C2I3.1) del Pnrr. Grazie alle risorse messe a disposizione e totalmente spese nei tempi e nei modi indicati dai relativi decreti di assegnazione, sono state realizzate quattro aree pic-nic con annesse panchine, tavoli e barbecue ed una area fitness composta da otto attrezzi di vario genere di circa 200 mq. L’obiettivo era quello di creare le condizioni ideali per un salto di qualità nel settore della pratica sportiva. Le due opere si integrano benissimo nell’area alberata di località Pietra dell’Aria, una zona molto frequentata dagli amanti dello sport. L’area fitness è accessibile a tutti gratuitamente. Consentirà l’allenamento all’aria aperta ed al contempo potrà rappresentare un punto di aggregazione sociale volto a tutelare il diritto allo sport, soprattutto per le persone con disabilità.

L’esperienza della giunta Mazzeo, dopo le dimissioni dalla carica di sindaco, è giunta al termine e da qualche giorno l’ente viene gestito da due commissari prefettizi. L’obiettivo raggiunto tuttavia è stato salutato positivo dagli ex amministratori. In particolare, l’ex assessore Nicola Mazzeo ha inteso precisare: «Un altro traguardo raggiunto, un altro obiettivo centrato. L’area fitness e l’area pic-nic sono due strutture che mancavano nel nostro Comune e sono molto soddisfatto di aver portato a termine questo lavoro sotto l’Amministrazione di cui ho avuto l’onore di ricoprire tale incarico. La valorizzazione di questa caratteristica zona del nostro territorio non è ancora finita, prima di terminare anticipatamente la nostra esperienza alla guida del Comune di Cessaniti, è stato dato atto di indirizzo all’ufficio tecnico di costituire una partenership pubblico-privata per continuare l’importante opera di valorizzazione del territorio».

Nicola Mazzeo ha poi rimarcato: «Come ho promesso a chi mi ha sempre sostenuto, durante il mio percorso amministrativo, ho messo anima e cuore dando sempre il meglio di me stesso per i cittadini, cercando di ricambiare la fiducia che hanno riposto in me e che, purtroppo, a malincuore si è interrotta per cause non legate alla nostra volontà politica. Un cammino durato tre anni pieno di soddisfazioni personali, fatto anche di tanti finanziamenti che ancora devono vedere la luce. Con l’occasione ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, in primis il sindaco Francesco Mazzeo, con la certezza che nel prossimo futuro ci sarà nuovamente l’opportunità di ripartire da dove abbiamo lasciato». In conclusione l’ex assessore ha sottolineato: «Questo è l’ennesimo frutto del lavoro programmato e completato dalla Giunta guidata dal sindaco Francesco Mazzeo e chi sostiene il contrario è palesemente nel falso, l’unico obiettivo è quello di travisare una realtà palesemente chiara a tutti. Per fortuna i cittadini, hanno saputo e sapranno in futuro, scegliere correttamente i propri rappresentanti».

