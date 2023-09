Cessaniti, in campo fondi per la messa in sicurezza di strade comunali

Lavori attesi per anni e anni. Un problema, quello dello stato in cui versano le arterie stradali, che ha inciso sulla già fragile economia locale, sulla vivibilità dei paesi e sul progressivo spopolamento. Viene accolta positivamente la notizia di fondi per 50mila euro destinati alle frazioni di Cessaniti, San Marco e San Cono. Entro il 15 settembre è atteso l’avvio del lavoro, già appaltato, che riguarderà la viabilità dei paesi. Si tratta di risorse che rientrano tra i fondi previsti dalla Legge di bilancio del 27 dicembre 2019 e si inseriscono all’interno del contributo governativo inerente le “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, finalizzato al miglioramento del livello di sicurezza della rete viaria comunale.

L’assessore Enrico Sorrentino esprime massima soddisfazione: «Quest’ultimo lavoro, che da qui a breve verrà avviato, completa un percorso di particolare attenzione che le frazioni San Marco e San Cono, in questi lunghi anni di mia permanenza all’interno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Mazzeo (che oggi termina il suo mandato avendo rassegnato le dimissioni), hanno ottenuto grazie ad un gran lavoro sinergico di tutta la maggioranza». In vista dell’importante finanziamento ottenuto per la strada “Castagnara”, di cui la Provincia di Vibo Valentia sarà oggetto attuatore, l’assessore Sorrentino ricorda i progetti portati avanti dalla compagine amministrativa: «La recente ultimazione del campetto di calcio presso l’oratorio parrocchiale, rappresenta un grande obiettivo raggiunto, al pari del rifacimento e messa in sicurezza della rete della pubblica illuminazione, la bitumazione di alcune strade interpoderali tra San Cono e San Marco, il parco giochi nella villa comunale di San Marco e tanti altri piccoli lavori che hanno migliorato la vivibilità dei due piccoli centri». Il lavoro di programmazione effettuato, vedrà per l’immediato futuro, l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza di un tratto di rete fognaria da Via Petrarca a Via Verdi nella frazione San Marco. «Concludo anticipatamente questa esperienza amministrativa, ringraziando il sindaco Francesco Mazzeo per l’impegno che ci ha messo fino all’ultimo giorno, sicuro che il tempo sarà galantuomo e darà i giusti meriti ad un gran progetto che era stato messo in piedi. Continuerò ad essere disponibile, come sempre lo sono stato, per la mia comunità, continuando un percorso virtuoso per le frazioni San Marco e San Cono».

