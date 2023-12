Il vibonese Mazzeo nella classifica dei migliori scienziati al mondo

C’è anche il vibonese Domenico Mazzeo nella classifica dei migliori scienziati al mondo. A stabilirlo, la World’s Top 2% Scientist ranking, la classifica mondiale delle scienziate e degli scienziati con livello più elevato di produttività scientifica, elaborata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e con il database per la ricerca scientifica mondiale “Scopus”. Il 35enne ingegnere meccanico di Mileto, nativo della frazione Paravati, nel giugno 2022 ha ricevuto dalla rivista “Mdpi” il prestigioso premio internazionale “Sustainability 2022 Travel Award”, assegnato annualmente ai migliori 5 giovani ricercatori che si sono distinti nel mondo nel campo dello sviluppo sostenibile e dell’efficienza energetica, in questo caso sulla base del contributo dato alla ricerca, della produttività e dell’impatto scientifico nel campo del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, attraverso materiali innovativi come i materiali a cambiamento di fase e i tetti verdi, e tecnologie rinnovabili innovative quali sistemi ibridi fotovoltaico-eolico con pompe di calore con accumulo termico ed elettrico per la climatizzazione degli edifici, per assistere veicoli elettrici e per produrre idrogeno verde. Adesso, poco più di un anno dopo, giunge quest’ulteriore autorevole riconoscimento internazionale. La classifica stilata dalla World’s Top 2% Scientist ranking è il risultato di uno studio di bibliometria, scienza che utilizza tecniche matematiche e statistiche per analizzare la quantità, la qualità e la diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche. Gli autori hanno analizzato, nello specifico, i dati relativi a circa 9 milioni di ricercatori provenienti da università e centri di ricerca di tutto il mondo. Tra questi, circa 204 mila scienziati si sono distinti per autorevolezza scientifica e oggi rappresentano appunto il 2% dei migliori. Ricercatore post-doc al Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale dell’Università della Calabria, attualmente il professore Mazzeo opera presso il Politecnico di Milano. Ad oggi è stato coautore di decine di pubblicazioni su prestigiose riviste e conferenze internazionali. Tra gli incarichi rivestiti, anche quello di editore e revisore per diverse riviste scientifiche internazionali, speaker su invito e membro del comitato scientifico in diverse conferenze internazionali e nazionali. È anche membro dell’Ises (International solar energy society), dell’Aicarr (Associazione italiana Condizionamento dell’aria e refrigerazione), dell’Ibpsa-Italia (International building performance simulation association), dell’Iabp (International association for building physics) e dell’Ati (Associazione termotecnica italiana).

