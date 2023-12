Ricadi, concluso il restauro della statua del magistrato Bruno Pelaia

Si sono conclusi i lavori di restauro della statua del magistrato Bruno Pelaia, posta in località Fortino a Santa Maria a Ricadi. L’opera, fortemente danneggiata, era stata realizzata negli anni Settanta. Era stata fortemente voluta dalla famiglia in ricordo del magistrato morto durante un’immersione nelle acque antistanti il centro costiero vibonese. A realizzare i lavori, lo scultore di Zungri Tonino Gaudioso che proprio qualche giorno fa ha completato le attività di ripristino: «L’opera -spiega- venne realizzata in marmo travertino ed è alta circa 2 metri. Mancavano diverse parti, tra cui testa e braccio». Il restauro è stato caratterizzato da diverse fasi: «In primis – sottolinea- ho effettuato dei sopralluoghi nel luogo dove è collocata la statua per studiare il lavoro da portare avanti. Poi ho creato i pezzi in laboratorio, prima in argilla e poi in marmo. Infine li ho riposizionati». Le attività sono state commissionate dal Comune di Ricadi, per un importo di 4mila e 800 euro anche al fine di salvaguardare il decoro urbano dal momento che l’area – specie nel periodo estivo– risulta molto frequentata da residenti e turisti. L’opera, purché realizzata da privati, si trova su suolo pubblico comunale.

