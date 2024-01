Jonadi, numeri da record per la 25esima edizione del presepe vivente

Numeri da record per la 25esima edizione del presepe vivente di Jonadi. All’evento hanno assistito anche quest’anno in migliaia, provenienti da tutto i comuni del Vibonese, immersisi quasi per incanto nel magico scenario della natività di Gesù, ricreato nel centro storico e all’interno dell’habitat naturale delle “grotte” di tufo. Da qui la palese soddisfazione del presidente della locale Pro Loco Enzo Pesce, il quale ha riproposto la storica rassegna con il patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, riuscendo a coinvolgere l’intera popolazione e le tantissime realtà associative e imprenditoriali del territorio. «L’annuale edizione del Presepe vivente – sottolinea al riguardo la guida dell’associazione turistica cittadina – ha registrato in poche ore oltre 3.500 visitatori. Numeri da record, tant’è che abbiamo dovuto predisporre un ingresso contingentato per consentire a tutti di fruire correttamente delle bellezze del borgo e delle scene evangeliche diramate sul territorio.

Mi preme ringraziare i circa 150 figuranti presenti in scena che hanno consentito di accompagnare i visitatori dall’ingresso sino alla conclusione del percorso, prevista come sempre nelle grotte naturali in cui è stata realizzata la scena della natività. L’annuale edizione ha visto l’impegno e la dedizione di tutti i soci della Pro Loco e la direzione artistica di Maria Gentile, jonadese che pur operando professionalmente a Milano continua a dare il proprio contributo per la terra natìa. L’evento è stato sostenuto anche quest’anno in modo deciso dall’amministrazione comunale di Jonadi, con l’apporto prezioso dell’assessora allo spettacolo Valentina Fusca. Tra i figuranti – aggiunge il presidente Pesce – anche diversi consiglieri comunali, e rappresentanti della parrocchia “Gesù Salvatore” e delle locali associazioni “A trava”, “Anpana” e “Gepa”, a dimostrazione del forte legame che riesce a instaurare nell’intera comunità di Jonadi questo evento. A queste si sono aggiunte anche altre associazioni e cooperative attive sul territorio, tra cui le “Maia” e la “Don Mazza” di Pernocari». In conclusione la guida cittadina della Pro Loco ribadisce la buona riuscita di un evento andato oltre ogni più rosea aspettativa, «che punta a storicizzarsi ulteriormente per continuare a rappresentare un punto di riferimento importante di rievocazione storica ed artistica».

