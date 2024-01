Rombiolo, approvato il progetto esecutivo dei lavori di viabilità locale

Le attività interesseranno la sede viaria denominata strada del mare, via Levato e arteria interpoderale Armici. Disco verde anche per il progetto in merito ai lavori presso la scuola di Pernocari

Il municipio di Rombiolo

Con delibera di giunta, il Comune di Rombiolo ha approvato il progetto esecutivo concernente i lavori di manutenzione straordinaria della sede viaria denominata strada del mare, via Levato e arteria interpoderale Armici. La compagine amministrativa, si legge nell’atto, «intende investire fondi comunali pari a 15mila euro (iva compresa) per l’esecuzione delle attività. La cifra così stabilita era stata indicata nel progetto redatto dall’Ufficio tecnico e dal responsabile Roberto Campisi. Per i lavori previsti 13mila euro, a cui si sommano oneri per la sicurezza, iva e imprevisti. Alla spesa si farà dronte con fondi del bilancio comunale.

Lavori in una scuola di Pernocari

Con diversa delibera, poi, la giunta comunale ha proceduto alla riapprovazione del progetto studio di fattibilità preliminare e definitivo in merito ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico di Pernocari sito lungo via Pellico. L’importo complessivo delle attività ammonta a 1.975.564 euro. Il responsabile del procedimento è il geometra Antonio Ferrazzo.

