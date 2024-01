“Cucine da incubo sbarca” a Tropea, chef Cannavacciuolo torna in Calabria

Cucine da incubo torna in Calabria e questa volta sbarca a Tropea. La troupe del programma, che vede come protagonista lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, è già nella perla del Tirreno per “tastare” il terreno. Autori già al lavoro insomma, direttamente sul campo, per una nuova puntata che avrà come protagonista un locale tropeano. E nei prossimi giorni è atteso nella cittadina anche il pluripremiato cuoco partenopeo. Il format si propone di individuare ristoratori in difficoltà e aiutarli a rimettere sulla buona strada il proprio locale. Diversi gli aspetti presi in considerazione e sui quali Cannavacciuolo offre le proprie “correzioni”, dalla qualità del cibo all’organizzazione, fino all’estetica e quindi ad esempio all’arredamento. Dal 2013, anno in cui per la prima volta è andato in onda, Cucine da incubo ha girato in lungo e in largo l’Italia. E in Calabria è approdato per ben tre volte. L’esordio calabrese nel 2016, a Marano Marchesato. In quell’occasione lo chef campano incontrò i proprietari del ristorante-pizzeria Macrito, che stavano attraversando un periodo difficile dopo la prematura scomparsa di un loro caro. Nel 2017 è stata poi la volta di Reggio Calabria: Cannavacciuolo arrivò in riva allo Stretto con un ospite di eccezione, Joe Bastianich, per risollevare le sorti del ristorante-pizzeria The Princess. Infine, nel 2022 Cucine da incubo ha fatto tappa a Roseto Capo Spulico: questa volta la missione dello chef ha riguardato il ristorante-pizzeria e bar Da Mario. E ora ecco che la Calabria sarà nuova protagonista, per la quarta volta, con la conosciutissima Tropea. E la perla del Tirreno non è del tutto nuova a programmi condotti da chef stellati. Solo lo scorso anno aveva fatto da sfondo a 4 Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese che mette a confronto tra di loro quattro diversi locali. E adesso è pronta per quest’altra avventura che la porterà ancora una volta nelle case degli italiani.

