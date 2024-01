Francesco Ciccone nominato segretario regionale del Sappe

Francesco Ciccone

Il vice ispettore Francesco Ciccone è stato nominato segretario regionale del sindacato autonomo della Polizia penitenziaria (Sappe). L’agente, già segretario provinciale di Vibo Valentia, prenderà il posto di Damiano Bellucci che, fino a questa mattina – a seguito della riunione della segreteria generale – rivestiva un doppio ruolo in quanto, oltre a rappresentare la Calabria, è segretario nazionale e risultando «già gravato da importanti impegni professionali» e proprio per questo ha dovuto lasciare. Francesco Ciccone è «in possesso di doti e di qualità professionali tali da poter fattivamente contribuire – spiega il sindacato – al potenziamento delle nostre articolazioni territoriali presenti in Calabria».

