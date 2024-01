Vibo, riscossione coattiva per le multe stradali non pagate

Multe per oltre 400mila euro non riscosse relative a infrazioni al codice della strada. Il Comune di Vibo Valentia corre ai “ripari” ed inizia dalle multe non pagate dagli automobilisti nell’anno 2020 che ammontano ad un totale complessivo di 405.708,00 euro. Le multe non riscosse per il 2020 interessano 7.167 cittadini (non escludendo in teoria più infrazioni in capo alla stessa persona), un numero considerevole per le casse eternamente in rosso di “palazzo Luigi Razza”. La riscossione delle infrazioni al codice della strada è stata affidata dal Comune di Vibo alla Soget, la società di Pescara alla quale l’ente ha già affidato da tempo il servizio di riscossione dei tributi relativi ad acqua, rifiuti ed Imu (ma non le multe stradali non pagate). La stessa Soget finita lo scorso anno al centro delle proteste degli utenti per via dell’invio di diverse “cartelle pazze” e anche per via dei locali angusti dove ospitare i cittadini interessati al disbrigo delle “pratiche” (situazione poi migliorata). E’ stata l’Agenzia delle Entrate – sollecitata in tal senso dal Comune di Vibo – ad elaborare il dato relativo all’anno 2020. Avviata la riscossione coattiva per il 2020, nelle prossime settimane si procederà ad una stima anche delle multe non pagate dagli automobilisti relative agli anni 2021, 2022 e 2023. Un tema, quello delle multe lungo le vie cittadine, spesso al centro delle discussioni tra i cittadini per via della mancanza di strisce bianche in misura adeguata all’apposizione delle strisce blu (a volte posizionate anche a meno di cinque metri dagli incroci e, quindi, con multe totalmente illegittime). Ma in mancanza di contestazioni dinanzi all’autorità giudiziaria competente (giudice di pace) inutile per il cittadino reclamare il rispetto della legge.

LEGGI ANCHE: Incontro tra Comune di Vibo e Confesercenti in merito alle “strisce blu”