Il “politicamente corretto” è la gabbia del dibattito in Italia? Perfidia lancia la sfida a stampa e politica

Il “politicamente corretto”, come bigottismo postmoderno del mainstream, censura, di fatto, la potenza creativa di ogni forma d’arte? Il linguaggio pubblico, dalla politica al giornalismo, è, anch’esso, vittima di questa scuola di pensiero improntata all’ipocrisia e alla manipolazione edulcorata delle parole? Antonella Grippo ne discuterà con i suoi ospiti nel corso della nuova puntata di Perfidia, in onda questa sera alle ore 21 su LaC Tv. “La gabbia”: è questo il titolo scelto per l’appuntamento settimanale con il talk politico più incandescente del piccolo schermo. Ecco gli ospiti che si sottoporranno al fuoco incrociato delle domande di Antonella Grippo: Nino Spirlì, già presidente della Regione Calabria; Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato; Giuseppe Cruciani, giornalista; Paola De Micheli (Pd); Stefania Craxi (Forza Italia); Davide Tavernise (Movimento 5 stelle); Giuliano Cazzola (economista), Michele Drosi (scrittore).

Dove seguire Perfidia

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21 su LaC Tv, che è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.