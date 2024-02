Vibo, Libera aderisce alla manifestazione dell’Anci contro l’autonomia differenziata

La Prefettura di Vibo

“Aderiamo convintamente alla mobilitazione promossa dall’Anci e prevista per domani mattina, martedì 13 febbraio alle ore 10:00 davanti la Prefettura di Vibo Valentia. L’autonomia differenziata prevista dal disegno di legge Calderoli rischia di frantumare il Paese – ha dichiarato Libera Vibo – mettendo a rischio l’unità giuridica ed economica della Repubblica così come prevista dagli artt. 2, 3 e 5 della nostra Carta costituzionale, con conseguenze devastanti sul futuro di milioni di cittadine e cittadini ed enormi complicazioni nel governo delle singole materie. Si realizzerebbe un danno enorme ai singoli ma anche alle imprese e alle pubbliche amministrazioni locali e nazionali. Un disegno di legge che se passasse alimenterebbe il divario tra regioni del nord e regioni del sud ma anche tra aree e territori dello stesso nord, rendendo più incerto il diritto alla salute, al lavoro, all’accesso ai servizi, alla mobilità e all’ambiente realizzando così un regionalismo asimmetrico e non solidale. Quanto previsto non solo lascerebbe sempre più spazio alle privatizzazioni, anteponendo così il profitto ai bisogni ed ai diritti universali di tutte e tutti, ma creerebbe terreno fertile per il proliferare e l’affermarsi del welfare sostitutivo delle mafie. Non abbiamo bisogno di impoverire regioni già economicamente e socialmente fragili, abbiamo necessità che la Repubblica sia una e indivisibile e che si occupi di rimuovere le diseguaglianze attuando i principi di uguaglianza e solidarietà contenuti nel dettato costituzionale. Solo una Repubblica forte e unita può rispondere all’emergenza che oggi le mafie rappresentano. Pertanto, saremo al fianco degli amministratori e delle amministratrici locali a difesa dei nostri diritti contro un disegno secessionista inaccettabile”, ha concluso il Coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia.

