Nicotera, dopo i lampioni e la via degli innamorati arriva anche la panchina

“Sempre più orgoglioso della mia città”. E’ il commento che il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, affida alla sua pagina Facebook in occasione di una nuova installazione di arredi pubblici in occasione di San Valentino. “Dopo i Lampioni Innamorati e La via degli Innamorati, – prosegue il primo cittadino – dietro il Castello, nell’incantevole affaccio panoramico nicoterese, nella giornata odierna è stata installata la Panchina degli Innamorati. Venite a Nicotera per immortalare il vostro amore”. Dopo l’invito romantico, Marasco conclude: “L’opera è stata ideata e realizzata da Nino Cupitò”, donata alla comune costiero con il supporto economico dei titolari di alcune attività commerciali del posto.

