Spilinga, il Comune cerca abitazioni da destinare all’accoglienza di turisti

Il Municipio di Spilinga

Spilinga punta a incrementare le presenze turistiche tramite una più articolata offerta ricettiva. È questo l’obiettivo alla base dell’avviso pubblico con cui il Comune intende raccogliere manifestazioni di interesse all’affitto di locali da parte di privati. Le abitazioni dovrebbero essere site nel centro storico e distanti non oltre 300 metri in linea d’aria o 400 m pedonali, dall’edificio di Via Bellini, ovvero “Palazzo La Torre”, sede destinata ad “Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea”. «L’immobile o singolo appartamento -si legge nell’avviso- deve essere in buono stato di conservazione ed abitabile, arredato e munito di servizi funzionanti, immediatamente accessibile e assegnabile, successivamente, tramite ente gestore ad eventuali turisti e da destinare appunto a struttura ricettiva per la realizzazione di una rete di ospitalità diffusa».

Il progetto Spilinga, borgo del gusto

Le finalità sono ambiziose per il piccolo centro del Vibonese, conosciuto in modo particolare per la produzione di ‘nduja: «Il Comune di Spilinga, a seguito della suddetta indagine conoscitiva, intende da subito concretizzare gli obiettivi prefissati all’interno del programma “Spilinga, borgo del gusto”, ovvero: incrementare la capacità ricettiva, contribuire a rivitalizzare il centro storico e promuovere il turismo storico-culturale, enogastronomico e naturalistico». E proprio puntando sulla qualità, sull’eccellenza dei prodotti locali e la loro valorizzazione, s’innestano le iniziative promosse che, specie nel periodo estivo, richiamano nel piccolo paese migliaia di visitatori. L’avviso, specifica infine l’ente, «ha natura esplorativa e non impegna in alcun modo il Comune, essendo unicamente finalizzato a verificare la sussistenza di immobili corrispondenti e funzionali alla realizzazione del progetto nonché la disponibilità dei proprietari». Le domande dovranno presentarsi entro il 29 febbraio.

