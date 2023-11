Spilinga: il Comune programma attività di assistenza agli anziani

L’amministrazione comunale di Spilinga è al lavoro per programmare le nuove attività che riguardano l’assistenza agli anziani, coinvolgendo i percettori di reddito di cittadinanza. L’ente, infatti, ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di un elenco di anziani (over 65), interessati a beneficiare del Progetto utile alla collettività (Puc) denominato “Assistenza anziani” e che utilizza i percettori sulla base del “Patto di lavoro” e del “Patto per l’inclusione sociale“. Il progetto in questione, prevede un affiancamento agli anziani, che abbiano i requisiti previsti dal bando, di un percettore Rdc in alcune attività quotidiane, così da fornire loro supporto e aiuto, nei limiti delle sue possibilità. «Gli anziani “over 65” residenti nel comune di Spilinga – spiegano gli amministratori -, potranno usufruire di servizi sociali di questo tipo nel territorio, attraverso la collaborazione dei percettori individuati e valutati “idonei” nei colloqui preliminari con gli assistente sociali, per un massimo di dieci ore ad “assistito“. Il supporto, potrà essere fornito da uno a più giorni a settimana e l’orario di svolgimento del percorso, sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare». La durata dell’intervento invece, sarà stabilita prioritariamente in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Spilinga. Il Progetto prevede l’analisi dei bisogni, l’accompagnamento ad attività di socializzazione; l’accompagnamento presso luoghi di culto e studi medici. L’accompagnamento presso familiari e vicini, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali; lettura giornali e libri, chiacchierate, cucinare insieme. L’aiuto nella preparazione dei pasti, il disbrigo di commissioni quotidiane, sostegno all’autonomia dei singoli e alle loro famiglie; monitoraggio della situazione, assistenza, supporto e compagnia. Sostegno nella pulizia e riordino degli ambienti. Sul sito del Comune, sono specificati i requisiti e tutte le modalità da seguire per la presentazione delle istanze.

