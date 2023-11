La comunità spilingese si appresta a costituire la Pro loco

Anche la comunità di Spilinga si attrezza per creare la Pro loco, al fine di valorizzare le risorse naturali, culturali e storiche per la promozione e lo sviluppo del territorio. L’assemblea cittadina, che sancisce di fatto il primo passo verso la costituzione dell’associazione, si terrà venerdì 17 novembre alle ore 19:30 presso i locali del salone comunale di piazza San Michele. Un passo davvero importante per la comunità, in termini di unione territoriale e desiderio di crescita, che da diversi anni aleggiava a Spilinga. A dare man forte al gruppo promotore della nascente Proloco è anche l’amministrazione comunale guidata da Enzo Marasco che, anche ultimamente, si è spesa molto per intessere nuovi rapporti di sviluppo sociale ed economici anche al di fuori dal continente europeo. Ora il tassello mancante, per una realtà vibonese in costante e forte espansione d’immagine, sta per essere aggiunto al puzzle anche delle iniziative d’interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale. Questa realtà, una volta costituita e inserita nel registro regionale, potrà beneficiare del contributo annuale erogato dalla Regione Calabria per la realizzazione di attività, così come potrà ottenere sostegno anche da parte della stessa amministrazione comunale.

