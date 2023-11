Spilinga, la Regione finanzia la messa in sicurezza di strade e regimentazione delle acque

Al Comune di Spilinga sono in arrivo 100mila euro dalla Regione Calabria per gli “Interventi di messa in sicurezza strade comunali tramite sistemazione manto stradale e regimentazione acque”, anche nel centro abitato. A finanziare i lavori è il dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici, che ha accolto la richiesta avanzata dall’ente a inizio ottobre. «Somme – hanno fatto sapere gli amministratori -, che si aggiungono a quelle già stanziate in precedenza, grazie all’emendamento in Legge di bilancio del deputato Giuseppe Mangialavori – inizialmente previste per 650mila euro -, ma che nell’ultima stesura sono state aumentate fino a 700mila – spalmati sulle annualità 2024-2025 -, come da piano complessivo già approvato». Per il sindaco Enzo Marasco è «un grande risultato complessivo. La giunta, composta dal vicesindaco Franco Barbalace e l’assessore Domenico Pontoriero, ha lavorato in piena sinergia assieme ai consiglieri delegati ognuno per i propri settori, dal presidente Giuseppe Pugliese e Pasquale Pugliese, Antonio Miceli e Davide Fiamingo. Grazie al lavoro di squadra – sottolinea lo stesso Marasco -, si stanno ottenendo ottimi risultati in ogni settore. Siamo in attesa di ulteriori assegnazioni di fondi, che daranno modo all’amministrazione di risistemare in lungo e in largo gran parte del territorio comunale. Non nascondo, quindi, la mia grande soddisfazione».

Già da subito l’amministrazione si attiverà, quindi, con gli uffici competenti, per avviare l’iter di impiego del finanziamento regionale facente parte di un programma più ampio denominato “emendamento Mangialavori”. Nello specifico, si interverrà sulla messa in sicurezza di alcune strade rurali spilingesi su cui vige massima priorità come il collegamento tra la frazione di Panaia e Monte Poro, interessato anche da tratti di strade interne. Questo consentirà di migliorare la viabilità per gli agricoltori locali che transitano su zone più impervie del territorio comunale. «Questi interventi erano stati già messi in programma – sottolinea il sindaco – e abbiamo cercato di sfruttare questa ulteriore opportunità del bando regionale per accedere ad un ulteriore finanziamento. Considerando l’iter burocratico e il sopraggiungere della stagione invernale – aggiungono poi -, i lavori dovrebbero iniziare con l’arrivo della primavera e penso di poter dire – ha poi concluso Marasco – che potremo iniziare un autentico completo rifacimento di tante strade del territorio comunale».

