Gerocarne, don Mottola in “visita” agli studenti delle primarie e secondarie

Momenti “particolari” e intensi quelli vissuti a Gerocarne nel segno di don Francesco Mottola. Nei giorni scorsi una reliquia del beato sacerdote di Tropea è stata accolta dai fedeli di questa comunità nella loro chiesa matrice. Tra le “visite” effettuate nel corso della giornata, quella agli alunni e alle alunne del locale plesso scolastico, afferente all’Istituto omnicomprensivo di Soriano Calabro. Intento dei promotori dell’iniziativa è stato di fare conoscere e riscoprire ai più piccoli la vita e le opere del fondatore della famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore, ma anche di sensibilizzare i futuri cittadini sui valori della carità e dell’aiuto ai più deboli. Temi di grande attualità, in un paese che, tra l’altro, ha dato i natali a un’altra grande figura della Chiesa calabrese, al fondatore dei Missionari dell’Evangelizzazione padre Vincenzo Idà. Nell’occasione i ragazzi hanno accolto con particolare entusiasmo, curiosità e devozione la reliquia di don Mottola, in questi mesi in visita alle varie parrocchie della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, nell’ambito dell’anno giubilare indetto in suo onore dal vescovo Attilio Nostro. Al significativo “incontro” con gli studenti delle scuole primaria e secondaria di Gerocarne è intervenuta anche la dirigente scolastica Tiziana Furlano, la quale ha invitato i ragazzi a seguire i valori umani trasmessi dal sacerdote tropeano. A prendere la parola è stato anche il parroco don Vincenzo Zappone, il quale dal canto suo ha illustrato agli studenti il percorso di vita di Don Mottola e i vari aspetti della sua santità, perseguita nel quotidiano. Infine, l’intervento di Gabriele Vallone, autore di un volume dedicato al beato sacerdote tropeano e insegnante di religione presso la locale scuola media. Nell’ occasione gli allievi hanno svolto delle lezioni specifiche e realizzato dei lavori incentrati sulla figura di don Mottola. L’incontro si è concluso con il suggestivo rito di benedizione, impartito da don Zappone con la particolare reliquia.

