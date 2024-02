Stefanaconi: insediamento del sindaco baby Domenico Mandarano

Un’interessante esperienza di educazione civica quella vissuta dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Stefanaconi. Con l’insediamento del Consiglio comunale e il giuramento del sindaco dei ragazzi, Domenico Mandarano, si è dato ufficialità a questa nuova avventura per i giovani amministratori. “I ragazzi hanno avuto modo di misurarsi nei giorni scorsi in una corretta e democratica campagna elettorale, che li ha visti protagonisti e attori di un percorso educativo condiviso con docenti, direzione scolastica e amministrazione comunale. Il primo Consiglio comunale baby per scelta dell’amministrazione comunale si è tenuto nella scuola media, e non come consuetudine nella sala consiliare, a dimostrazione – ha spiegato il sindaco Salvatore Solano, dell’importanza e della centralità che riveste per noi amministratori la realtà scolastica”. I lavori moderati dal presidente del Consiglio, Domenico Barbalaco, ha visto gli interventi del sindaco Solano, del dirigente scolastico, Raffaele Vitale, del sindaco Baby, Domenico Mandarano, dei due assessori, Giovanni Tamburro e Rosanna Cugliari. Nelle parole del dirigente Vitale la bellezza di fare politica è “vivere questa esperienza con passione e responsabilità per essere protagonisti del vostro futuro ponendosi al servizio della propria comunità”. Per ultimo, il dirigente Vitale ha rimarcato la sintonia e la collaborazione fattiva tra amministrazione comunale e direzione scolastica che ha prodotto importanti risultati e significative prospettive di crescita per la scuola di Stefanaconi. Il momento più atteso dai compagni e dai genitori dei neo eletti amministratori, il solenne giuramento e il discorso con fascia tricolore del baby sindaco, il quale ha dapprima ringraziato il primo cittadino Solano per la possibilità offerta e i suoi compagni elettori per la fiducia accordata. Nelle sue genuine parole tutto l’entusiasmo per questa bella iniziativa: “questa esperienza sarà molto importante nella crescita di noi ragazzi nella politica del nostro paese. La nostra richiesta è stare al fianco dell’amministrazione comunale per migliorare le condizioni vita e le prospettiva di crescita della nostra comunità”. A seguire gli interventi dei due baby asssessori, il vicesindaco Rosanna Cugliari e Giovanni Tamburro, i quali con riferimento alle deleghe assegnate hanno offerto spunti di interesse per gli amministratori senior per perseguire insieme gli obiettivi del programma elettorale. Impegno assunto dal sindaco Solano che nel suo intervento ha espresso il suo orgoglio e la sua felicità per l’interesse e la partecipazione dei ragazzi a questa iniziativa promossa dall’Amministrazione e portata avanti egregiamente dal corpo docente delle scuole cittadine e dalla consigliera delegata Francesca Isaia. “Sono felice – ha continuato il sindaco – perché, come dico sempre, il futuro del paese parte dai giovani, dal loro interesse alla cosa pubblica e dalla loro energia. Nel suo monito finale il Sindaco ha esortato i ragazzi a studiare bene la Costituzione Italiana perché – ha affermato – da quei valori e da quei principi capirete ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, quel che è un diritto o una sua negazione. Abbiate fede nei suoi valori – ha continuato – perché una nuova società può nascere solo da questi presupposti”.

LEGGI ANCHE: Elezione baby sindaco a Mileto, Giordano: «Pure quest’anno centrato l’obiettivo»