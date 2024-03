Pasqua a Vibo, si lavora per la realizzazione della Passione vivente a cura dei ragazzi

A Vibo Valentia si lavora per la realizzazione della “Passione vivente a cura dei ragazzi”. Per il 24 marzo, infatti, la parrocchia Santa Maria la Nova organizza e promuove la sacra rappresentazione. L’appuntamento, sotto la guida dei parroci don Michele Vinci e don Giuseppe Gagliano, avrà inizio alle ore 19.00. In questi giorni, il gruppo – sostenuto dai volontari della parrocchia – si sta impegnando per la perfetta riuscita dell’evento. La passione vivente coinvolge 30 bambini dagli 8 ai 10 anni. Il punto di ritrovo sarà il cortile della Scuola don Bosco, adiacente la chiesa. Durerà circa un paio di ore e saranno portati in scena i momenti salienti della Passione, morte e resurrezione di Gesù. «I bambini – spiegano i promotori – sono emozionati e sperano della presenza e vicinanza della propria città – sottolineano i promotori aggiungendo – l’obbiettivo è raccontare e rendere partecipi i fedeli. Si tratta di un momento di fede non di teatro». Tramite la sacra rappresentazione, i giovani intendono veicolare il messaggio universale di pace e di amore verso gli altri. Gesù verrà interpretato da Kevin Luigi Mamone, la Madonna da Gerardina Terranova. Nelle vesti di Pilato, Francesco Mamone, in quelle di Caifa, Filippo Piccione. A fare da cornice, numerose altre figure.

