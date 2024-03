Bergamotto di Calabria. Meglio Dop o Igp?

Le divergenze restano. Ma non mancano le aperture. E soprattutto la volontà condivisa di imboccare un percorso che punti – sopra ogni altra cosa – a proteggere l’unicità del bergamotto di Reggio Calabria dai potenziali “assalti” dei produttori di altre regioni. Tra Dop e Igp, i marchi della contesa che vedono contrapposti in queste ore i rappresentanti del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria e il Comitato promotore per l’Igp di Reggio, la Regione ha scelto per il momento il primo marchio, facendo un passo indietro rispetto al precedente parere di inizio legislatura che accompagnava, sostenendolo, il percorso avviato per il riconoscimento dell’Igp. Una scelta che ha sollevato un polverone e che rischia di alimentare lo scontro a distanza tra esperti, produttori, bergamotticoltori che in realtà vorrebbero perseguire tutti l’obiettivo finale di proteggere l’agrume di Calabria, unico al mondo per peculiarità e caratteristiche. E oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri, si sono confrontati proprio i protagonisti della querelle che rischia di dividere un mondo produttivo che, in realtà, è in cerca di compattezza. Con l’inviato Tonino Raco, da Condofuri, l’avvocato Ezio Pizzi, presidente del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria e fiero sostenitore del marchio Dop per gli oli essenziali e tra i protagonisti della crescita del prodotto a livello di mercato globale; in studio, invece, il professore Rosario Previtera, agronomo e rappresentante del Comitato promotore per l’Igp che sta animando riunioni (e proteste) di una ampia fetta di produttori intenzionati a non arretrare di un millimetro rispetto al percorso seguito sin qui. CONTINUA A LEGGERE QUI: Bergamotto Dop o Igp? A LaC si fronteggiano i due schieramenti: la guerra continua ma il confronto è possibile