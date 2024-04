A Spadola la giornata sulla sicurezza stradale: coinvolti 150 studenti

Spadola ha ospitato la giornata sulla sicurezza stradale. Presenti 150 studenti dell’Istituto comprensivo di Vallelonga, plesso di Spadola, con le scuole elementari di Brognaturo e Simbario. Hanno partecipato alla giornata dedicata alla sicurezza stradale organizzata da Anas anche Comune di Spadola, Polizia stradale e Vigili del fuoco. In occasione dell’appuntamento, i ragazzi sono stati nominati “Anas ambassador”, ambasciatori della sicurezza stradale. L’evento rientra nel progetto di educazione stradale Anas “Eroi sulla strada, in viaggio con Nico” ed è accreditato dal Ministero dell’Istruzione tra le iniziative “Edustrata” promosse per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale.

La responsabile del progetto, Bruna Marsili, insieme al prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli, il responsabile Nuove opere Anas Calabria Silvio Canalella, il vice sovrintendente Polizia stradale di Vibo Valentia Domenico Barbuto e Domenico Ferito, funzionario Comando provinciale Vigili del fuoco di Vibo Valentia, hanno partecipato alle attività proposte ai giovani studenti che per l’occasione hanno portato disegni e cartelloni sul tema della sicurezza ed educazione stradale. I cantonieri di Anas, i Vigili del fuoco e la polizia stradale hanno partecipato rispondendo alle domande dei bambini e hanno mostrato loro i mezzi di lavoro come lo spargisale e lo spazzaneve. La polizia stradale ha illustrato l’etilometro e la volante mentre i Vigili del fuoco come intervengono durante le emergenze e per l’occasione hanno mostrato un mezzo speciale per interventi sia su strada che su rotaie, in grado di percorrerle proprio come un qualsiasi treno.

