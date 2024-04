Vibo, al via riqualificazione del monumento dedicato al brigadiere Miscia

Affidati i lavori per il ripristino e il risanamento del monumento ai caduti in ricordo del tragico incidente avvenuto lungo la ex statale 522 nel territorio comunale di Vibo Valentia. I dettagli sono contenuti nella determina del Settore 6 “Ambiente, manutenzione, reti e protezione civile servizio 2”. «Sono giunte segnalazioni – si legge nell’atto – sul cattivo stato manutentivo dello spazio e del monumento a forma di elicottero che si incontra in una delle curve della strada Vibo Marina-Pizzo all’altezza della rupe di Timpa Janca, in ricordo del tragico episodio avvenuto 16 novembre 1981 che ha visto soccombere il brigadiere Gaetano Miscia mentre prestava soccorsi alla petroliera “Santa Lucia, ormeggiata nello specchio di mare antistante il porto di Vibo Marina». Il militare si stava adoperando nel recupero dei membri dell’equipaggio quando, probabilmente per le pessime condizioni meteo, l’elicottero urtò contro la parte posteriore il ponte della nave, precipitando in mare. Il corpo venne ritrovato dai sommozzatori dopo giorni di ricerche. Fu un evento tragico che scosse l’intero comprensorio. Per omaggiare il gesto e ricordare il brigadiere, venne eretto un monumento dinnanzi allo specchio d’acqua teatro di quel drammatico episodio. Per restituire decoro all’area e allo stesso monumento, pertanto, l’ufficio comunale ha approvato l’offerta e affidato all’operatore “Costruzioni generali di Costabile geom. Gasparino” i lavori di ripristino per un importo di 4mila e 900 euro. I fondi sono stati impegnati a carico del Bilancio di esercizio 2024.

