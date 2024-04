Tropea, conclusa la nuova edizione del “Don Francesco Mottola”

Conclusa la 32esima edizione del premio intitolato a “Don Francesco Mottola”, il sacerdote di Tropea elevato all’onore degli altari il 10 ottobre del 2021. Il prestigioso riconoscimento è andato, quest’anno, a Gabriele Vallone, giovane scrittore, autore del volume “Un Beato di Calabria: don Mottola. Profeta di tempi nuovi”. Un libro che, così come si legge nella motivazione di assegnazione del premio, illustra “la calabresità e l’apporto profetico del Beato alla rigenerazione spirituale e culturale della Chiesa e della Calabria”. La cerimonia di consegna si è svolta nella casa madre della famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore di via Abate Sergio, fondata dal santo sacerdote nel suo paese natio. L’incontro, dopo i saluti del fratello maggiore degli Oblati laici, don Francesco Sicari, ha previsto gli interventi: del presidente della Fondazione don Mottola, Paolo Martino, il quale si è soffermato sul concetto di “carità intellettuale” che ha contraddistinto la vita del beato; del giornalista Rai ed ex caporedattore del Tgr Calabria, Pasqualino Pandullo, il quale ha a sua volta trattato l’argomento della calabresità propria del fondatore della Famiglia oblata; del cancelliere della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Sergio Meligrana, il quale ha invece focalizzato l’attenzione sulla “questione sociale come questione mistica e sulla radice spirituale dell’impegno di don Mottola.

Tra gli interventi, infine, quello del parroco di Parghelia don Giuseppe Florio, chiamato a trattare i contenuti del libro “Un Beato di Calabria: don Mottola. Profeta di tempi nuovi” e gli aspetti biografici dell’autore, nonché vincitore dell’annuale edizione del premio. Le conclusioni sono state tratte dal vescovo della diocesi, monsignor Attilio Nostro. La serata, coordinata dal presidente dell’apposito comitato organizzatore del premio, Vittoria Saccà, ha visto la presenza di un folto pubblico, proveniente anche da altri comuni del Vibonese. La 32esima edizione della rassegna si è svolta, tra l’altro, in un momento particolare della vita dell’episcopato miletese, in un periodo in cui sul territorio si sta svolgendo l’“Anno giubilare mottoliano”, fortemente voluto dall’attuale presule nell’ambito del centesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale del padre degli ultimi e dei “nuju du mundu”. Un “momento di grazia per recuperare la capacità di ascolto”, avviato da monsignor Nostro il 10 ottobre del 2023 con una solenne celebrazione eucaristica presieduta nella concattedrale di Tropea.

LEGGI ANCHE: Tropea, a Gabriele Vallone la 32esima edizione del premio “Don Mottola”