LaCity Mag, Maduli: «Grande sfida, puntiamo a rendere LaC un Network di caratura nazionale»

«Di solito sono i gruppi del Nord ad aprire testate giornalistiche al Sud. Questa volta invece è un’importante realtà meridionale come la nostra, nata e cresciuta in Calabria, a ribaltare i punti di vista abituali, costruendo un nuovo magazine d’informazione a Milano». Così Domenico Maduli, presidente della società editoriale Diemmecom, commenta la nascita di una nuova stella della galassia del Network LaC: LaCity Mag. “Tutti i colori della cronaca” è il claim di un daily magazine che vuole affondare le radici nella contemporaneità internazionale, stilistica, economica e culturale di Milano, e che va ad arricchire il già variegato ecosistema di LaC.

«LaCity Mag è una grande sfida: il nostro gruppo non poteva che accettarla per seguire il percorso di sviluppo strategico che punta a rendere LaC un Network di caratura nazionale – spiega Maduli -. Milano, dopo Roma, è un punto chiave di un progetto che partendo dalla Calabria può arrivare per la prima volta a confrontarsi con i grandi player dell’informazione italiana. Da decenni il Sud subisce i danni di una narrazione stereotipata negativa, che spesso ha bloccato investimenti e possibilità di sviluppo. Oggi i numeri in aumento costante ci dicono che il progetto LaC Network è vincente: LaCity Mag arriva a consolidare i risultati raggiunti e a fissare nuove mete, ancora più ambiziose». Il Network LaC conta già numerose testate, a cominciare da quella ammiraglia, la testata regionale, LaC News24. A seguire, le testate provinciali: CosenzaChannel, Il Reggino, Il Vibonese, CatanzaroChannel. Punta di diamante del Gruppo è la rete televisiva LaC Tv, con la sua piattaforma on demand LaC Play. E poi LaC OnAir, radiovisione in Dab e digitale terrestre. Ora, dopo La Capitale (testata romana del gruppo) e LaC International, è la volta di Milano. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it.

