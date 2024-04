Calabresi in Argentina, ai nastri di partenza il nuovo format targato LaC – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Ai nastri di partenza Calabresi in Argentina, il nuovo format targato LaC che oltrepassa i confini nazionali per raccontare la Calabria nel mondo. Alla conduzione Pasquale Guaglianone: «Raccontare storie di italiani e in questo format specifico di calabresi in Sud America è da vent’anni anche il mio lavoro. L’ho fatto per otto anni per la Rai come corrispondente dal Sud America, oggi ho il piacere, ma da calabrese, nato a Cetraro, di raccontarlo per LaC Tv. Credo che, senza dubbi, questo format farà capire meglio che qui in Argentina, in particolar modo, la Calabria ha un’anima che ancora mantiene le sue radici, i suoi usi e costumi. Sarà strano, o forse no, ma ho compreso al meglio la Calabria proprio da qui». In questo primo appuntamento con Calabresi in Argentina, in onda domani, domenica 14 aprile, andremo a scoprire parte del grande fenomeno sociale che è stato per l’Italia, e quindi per la Calabria, l’emigrazione.

Dove seguire la puntata

