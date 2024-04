Tre anni senza Michele Porcelli, il suo ricordo sempre vivo: «Non ti dimenticheremo mai»

di Rossella Galati

Sono cambiate tante cose da quando sei andato via che non saprei da dove cominciare. Ai nuovi colleghi che vedono la tua foto in sede e chiedono di te, diciamo che eri un tipo divertente, un po’ brontolone ma sempre disponibile. Eri un eterno ragazzone con tante passioni. A Limbadi, dove hai vissuto fino alla fine dei tuoi giorni, eri ben voluto da tutti. Del resto la generosità era la tua principale caratteristica. Eri figlio unico ma avevi una grande famiglia, noi. Ti sei preso cura del tuo papà, scomparso nel 2016, e della tua cara mamma, venuta a mancare un anno prima di te, come solo un figlio attento sa fare. Eri anche un grande intenditore di musica oltre ad essere un bravo musicista ma purtroppo i tuoi strumenti hanno smesso di suonare troppo presto, inaspettatamente, perché la morte è arrivata “tremenda e veloce come un uragano”.

Sono già passati tre anni da quel terribile 8 aprile 2021. Ripensando a quel giorno mi sembra di rivivere quella tremenda sensazione di smarrimento che ha avvolto tutti noi mentre andavamo su e giù per la redazione in attesa di avere notizie da Pietro Comito. Ti saresti dovuto occupare delle riprese di un documentario sulla strage del 19 novembre 1996 a Buonvicino. È da lì che alle 11. 46 mi mandavi il tuo ultimo messaggio vocale, che ancora conservo. Eri contento quel giorno, finalmente uscivi dalla redazione per fare quello che ti piaceva di più: l’operatore di ripresa. E potevi usare il tuo giocattolo preferito, il drone. Quel maledetto drone finito tra i rami di un albero, in una zona impervia. Eri una testa dura tu, lo sei stato anche quel giorno quando Pietro ti suggeriva di fregartene di quel cavolo di aggeggio che tu volevi recuperare a tutti i costi. E così, tuo malgrado, ti sei avventurato. E in quel dirupo c’era un destino crudele ad attenderti. Continua a leggere su LaCnews24.it

